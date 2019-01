La Procura Figc ha deferito il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per le sue dichiarazioni contro la designazione dell'arbitro Mazzoleni per la sfida con l'Inter. La conferma arriva dall'avvocato del Napoli Mattia Grassani a CalcioNapoli24 Live: "De Laurentiis deferito, accordo con la Procura Federale. Non vi è alcuna preoccupazione. Tranquillizziamo tutti, non ci sono rischi di squalifica o altre cose eventuali per ciò che concerne le sue dichiarazioni pre Inter-Napoli. Il deferimento si definirà con un’ammenda per il presidente Aurelio De Laurentiis. Si saprà nei prossimi giorni".