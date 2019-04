Chiesto il deferimento per l’allenatore del Casa del Diavolo (militante in Promozione) che ai margini della sconfitta con la San Marco aveva sostenuto a Sette Calcio quanto segue: “Come battuta dico che le ragazze nel calcio o fanno le pulizie o stanno in cucina altrimenti non possono stare dentro il campo di gioco” riferendosi all’arbitro donna dell’incontro. Lo stesso allenatore si sarebbe poi scusato secondo quanto riporta corrieredellumbria.it: "Le frasi pronunciate sono frutto di una reazione a caldo. Non ho nulla contro il popolo femminile nel calcio e non sono cose che penso”. Per Marcello Bazzurri si presume una violazione dell’art.5 del codice di giustizia sportiva (dichiarazioni lesive nei cfr. di altri tesserati).