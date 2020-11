Il calcio inglese è di nuovo nella bufera: Glen Clarke, presidente della Football Association (la federcalcio di Sua Maestà), è stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni a causa delle parole giudicate razziste pronunciate durante un'audizione in Parlamento al Comitato Digitale, Cultura, Media e Sport svoltasi in giornata.



"Le mie parole inaccettabili di fronte al Parlamento sono state un disservizio per il nostro gioco e per coloro che lo guardano, giocano, arbitrano e amministrano. Questo ha bloccato la mia determinazione nell’andare avanti. Sono profondamente addolorato per aver offeso quelle diverse comunità nel calcio che io e altri abbiamo lavorato così duramente per includere. Vorrei ringraziare i miei amici e colleghi per la saggezza e i consigli che hanno condiviso nel corso degli anni e rassegnare le dimissioni dalla FA con effetto immediato", recita una nota firmata dallo stesso Clarke.



L'ex numero uno federale aveva utilizzato delle espressioni giudicate fortemente sessiste parlando di calcio femminile ("Si trovano pochi portieri perché le ragazze non amano farsi calciare i palloni addosso") e dell'omosessualità "come una scelta di vita", oltre a stereotipi particolarmente sgradevoli su alcuni dipendenti di etnia asiatica che lavorano per la Football Association. "Nel dipartimento di Information Technology è più facile trovare persone asiatiche che afro-caraibici, perchè hanno diversi interessi di carriera", una delle frasi incriminate a Clarke.