Ruggero e Diego Bravo, proprietari della trattoria preferita dai giocatori di Juventus e Torino, hanno parlato in un'intervista a GianlucadiMarzio.com in vista del derby della Mole: "Chiellini? Un grande, ma mangia sempre le stesse cose. Pirlo? Non te lo aspetteresti mai, invece a cena è uomo immagine: chiacchiera, fa battute, sa sempre cosa dire. Lo è anche Marchisio, quando in serata. Allegri? Qualche volta abbiamo dovuto rimbalzarlo, purtroppo non c'era posto. Conte? Era molto più riservato. Ronaldo? Anche se il locale è piccolo, posto per lui ci sarà sempre".