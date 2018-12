Simone Inzaghi contro Filippo Inzaghi nella sfida tra Lazio e Bologna. Il papà ha parlato prima della sfida del Dall'Ara: "Per me è una grande emozione vedere i miei figli affrontarsi oggi. È un grande traguardo per loro potersi sfidare in Serie A. Il campionato è lungo, indipendentemente da oggi spero che entrambi possano portare a casa risultati positivi fino al termine della stagione. Recupereremo il pranzo di Natale in un’altra occasione durante l’anno, ora mi godo questo bel momento"