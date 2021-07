difensore dell'Italia e dellaha scelto di utilizzare i social network per elogiare gli Europei disputati dal fratello lanciando però anche uno sfogo contro i critici commentato anche ironicamente da Bonucci."ORA METTETEVI COMODI CHE VI RACCONTO UNA STORIA:Il bello del calcio è che permette a tutti di improvvisarsi allenatori o esperti in materia.scritti con una presunzione che tante volte mi ha lasciato interdetto. Avete sicuramente ragione quando dite che nella mia posizione dovrei fare finta di niente ma a volte è più forte di me: forse perché piace anche a me guardare le partite con gli occhi del tifoso,davanti a quelle 200 persone occasionali. Commenti tecnici degni del miglior Adani che però almeno sa di cosa parla.Chissá quante ne dimentico ancora...Adesso mi tolgo per un attimo i panni del fratello protettivo e indosso quelli del tifoso, o del giocatore di pallone che ancora ricordate per quell'esordio con goal con la maglia della Viterbese:Chissà se avete esultato ieri sera quando Sterling è stato sbattuto letteralmente fuori dal campo quando ha puntato Bonucci in area di rigore. Quando Kane più di una volta ha rinunciato a saltare di testa visto che non la prendeva mai. Quando guidava due ragazzi(Spinazzola e Di Lorenzo) che non si sono mai affacciati a palcoscenici così importanti a giocarsi una finale di un campionato Europeo o quando solo a guardarlo trasmetteva sicurezza e tranquillità.Come è possibile criticare un calciatore che ha vinto:- 9 Campionati italiani;- 5 Supercoppe italiane;- 4 Coppe Italia;- 1 CAMPIONATO EUROPEO.Questo era il commento da tifoso e da ex "pallonaro", ora ritorno ad indossare i panni del fratello maggiore: grazie Leo per averci resi orgogliosi di essere parte di te.La Viterbo NOSTRA ti porta in trionfo e ti rende onore..."Lo stesso Bonucci ha poi commentato la storia:"Shhhhh…non raccontarla, non ci crederanno ancora che sia vero…e Tu lasciaceli credere. La Storia è scritta. Dovranno avere solo la forza, il coraggio di leggerla. Sempre che siano così coraggiosi.Grazie Fratellone. Ti voglio bene.Come ai tempi, quando venivo allo stadio Enrico Rocchi e ti vedevo segnare e difendere da campione quale sei."