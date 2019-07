Mathias Pogba, fratello di Paul, ha parlato del destino dell'ex Juve: "Sono in Spagna perché volevo venire, non sono qui perché mio fratello può venire. Le voci sul Real Madrid? Siamo calmi, sempre calmi. Non perché ci siano voci secondo cui verrà qui. Viviamo come sempre. Se deve venire, verrà e se non deve venire, non verrà. Voglio sempre il meglio per mio fratello. Se pensa che il Real sia la squadra migliore per lui, verrà. Zidane? È un insegnante di calcio. Era un idolo quando ero piccolo e lui un grande uomo per la Francia"