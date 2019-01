Parole importanti quelle rilasciate ad As da Florentin Pogba, fratello del centrocampista classe '93 del Manchester United Paul, letteralmente rifiorito dopo l'addio di Mourinho e l'avvento di Solskjaer ma sempre nei pensieri di mercato della Juventus. A gelare i sogni dei supporters ci ha pensato l'ex difensore del Saint-Etienne: "A noi piace il tiki-taka, ogni volta che posso guardo il Barcellona o vado al Camp Nou. Quando mio fratello lascerà lo United ci sono solo tre club per migliorare: City, Real Madrid o Barcellona. Al City però non andrà mai quindi restano Real o Barcellona".



Florentin Pogba ha poi rivelato un retroscena di mercato: "Quando era alla Juventus poteva andare al Barcellona, ma era determinato a tornare al Manchester United perché la prima volta lì non aveva funzionato. Real? C'era movimento con Zidane ma ha avuto il coraggio di tornare in Inghilterra". Sul ritorno di Paul su livelli di rendimento molto alti: "L'addio di Mourinho era la chiave. Paul non era felice, si vedeva. Ora con Solskjaer va tutto molto meglio. Mio fratello lo conosce dai tempi in cui giocava nelle giovanili del Manchester United".