Davide Frattesi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del trasferimento sfumato alla Roma e delle difficoltà emerse in estate. Queste le sue parole:



Che cosa è successo in estate?

"Che in ritiro era andato “il mio fratello scarso”, anzi scarsissimo. C’era stato il forte interessamento della Roma e quando la trattativa non si concretizzò, io mollai. Per la prima volta nella mia vita non riuscivo a reagire".



Il dispiacere era perchè voleva andare in un grande club o perchè si trattava della Roma?

"Perché si trattava della Roma. Quando nel 2017 mi cedette, ci rimasi male. In estate intravedevo la possibilità di tornare a casa: i romani sono molto legati alla propria città. Era come vincere una sfida personale, dimostrare che si erano sbagliati. Poi, per fortuna, è scattato qualcosa e ho imparato che si deve sempre andare al 100%".