Davide Frattesi vuole prendersi l'Inter. Il centrocampista italiano arrivato dal Sassuolo ha dichiarato nel giorno della prima giornata di campionato in Serie A contro il Monza stasera a San Siro: "Per me venire all'Inter è stata una scelta importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità. Sono veramente contento".



"L’esordio con il Sassuolo contro il Verona rimane una delle partite più significative. Se penso ai gol, invece dico il primo al Mondiale Under 20 segnato contro il Messico o quello con la Nazionale maggiore contro l'Olanda nella finale terzo posto dell'ultima Nations League".



"La squadra per me è sempre stata fondamentale, significa essere un gruppo di persone che si vogliono bene e lavorano tutte insieme per lo stesso obiettivo, è questo che fa la differenza. Un'altra parola chiave per me è famiglia, quella che mi accompagna da sempre, loro sanno quanto sono importanti".