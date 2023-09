, per la prima volta in stagione,Dopo una partenza sprint (con 4 vittorie su 4 match in campionato) e il roboante successo per 5-1 nel derby contro il Milan, la formazione nerazzurra ha dovuto fare i conti con una squadra come la Real Sociedad: ben organizzata, aggressiva e che ha nel pressing asfissiante e nell’immediata ripartenza le sue armi migliori.La stagione è agli albori e ci sarà tempo e modo per dimostrare che la finale dello scorso anno non è stato un caso fortuito, né un regalo della dea bendata ai sorteggi. Tra le critiche mosse a Simone Inzaghi, ad aver scaldato gli animi della serata europea è stato quel turnover massiccio che, a conti fatti, non ha reso secondo le aspettative. Male Arrnautovic e Asllani, non meglio Pavard, Carlos Augusto e De Vrij.Come se non fosse bastato il gesto a Leao nella stracittadina,Un assist sì, l’ha ammesso lui stesso nel post partita, un po’ fortunoso ma che comunque testimonia la sua centralità in campo, il suo essere capace di trovarsi al posto giusto al momento giusto. Ha sorpreso il suo mancato inserimento nella mischia sin dal 1’ a San Sebastian ma anche (e soprattutto) da sesto uomo – per prendere in prestito un termine cestistico – ha sempre posto la sua firma. Non a caso, è sua la firma sul quinto gol dei nerazzurri nel derby che ha definitivamente steso la compagine rossonera nell’ultimo turno di campionato.Per analizzare e provare a dare una risposta a questo quesito, si deve ripartire dalle sue stesse dichiarazioni al termine della partita contro la Real Sociedad, rilasciate a Mediaset: “Portare a casa un punto era fondamentale, iniziare con un ko non sarebbe stato il massimo.". Non è un problema (anche perché, a essere chiari, ogni tecnico vorrebbe avere a che fare con queste problematiche) ma un’occasione da sfruttare con coscienza e acume.In Italia – e la Nazionale, nel quale si sta ritagliando un posto importante, come dimostrato dalla doppietta a San Siro contro l‘Ucraina – è difficile trovare un giocatore altrettanto decisivo e con queste qualità., forse meno fluida ma più verticale. Non a caso, le accelerazioni maggiori nelle azioni dei meneghini partono proprio dai suoi piedi (oltre che da quelli di Lautaro e Thuram).e della triade al quale Inzaghi ha affidato le chiavi della mediana.(una può arrivare questo weekend contro in casa dell'Empoli). Il club di Viale della Liberazione può contare su Frattesi, il dodicesimo titolare (di lusso) di Inzaghi, un giocatore che sta mostrando, ogni match che passa, quanto quest’estate avesse voglia di vestire nerazzurro, tanto da metter da parte ogni offerta della Premier League e dal non farsi lusingare dall’interesse del Milan, sin dall’inizio delle trattative.