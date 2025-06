Frattesi-Inter, cosa succede sul mercato e il nuovo tentativo della Roma

Dopo una stagione chiusa senza titoli pur giocandosela su tutti i fronti fino alla fine, l'Inter traccia una linea e riparte da zero.Almeno due attaccanti su cinque andranno via: Arnautovic e Correa sono in scadenza di contratto e saluteranno tra meno di un mese; la difesa è da ringiovanire e a centrocampo ci saranno dei volti nuovi - già preso Sucic, accordo verbale per Luis Henrique - con qualcuno che partirà.

- Il giorno dopo il ko col Psg è filtrata la notizia di un duro confronto tra il tecnico nerazzurro e Davide Frattesi, che sarebbe voluto entrare per provare a riportare la squadra in partita.. Frattesi è uno di quei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in estate: pagato 25 milioni più il cartellino di Mulattieri, ha un ingaggio da 2,8 milioni a stagione e un contratto fino al 2028. La richiesta dell'Inter sei mesi fa era di 40 milioni di euro, ma la sensazione è che sedendosi a trattare si può portare via anche a meno.

- Il classe '99 non è mai uscito dai radar della Roma, il ragazzo conosce molto bene l'ambiente di Trigoria perché è lì, su quei campetti, che è cresciuto prima di fare il salto tra i pro con il trasferimento al Sassuolo.. E non è escluso che si possa provare a mettere in piedi uno scambio con qualche altro giocatore: i due club in ballo hanno il discorso Zalewski (l'Inter ha un diritto di riscatto a 6,5 milioni), una delle richieste nerazzurre potrebbe essere Gianluca Mancini come profilo ideale per rinforzare la difesa, ma bisognerebbe capire se la Roma sarebbe disposta a sacrificarlo.

- Occhio però alla concorrenza, perché Frattesi non piace solo alla Roma. Il giocatore è stato a più riprese a, che nell'estate in cui il giocatore ha firmato con l'Inter aveva fatto davvero un tentativo concreto per portarlo in azzurro:. Occhio anche a eventuali piste estere, in Inghilterra c'è qualche club che ha inserito il suo nome nel database, e nei prossimi mesi potrebbe farsi avanti.

- Non è esclusa, però, la permanenza di Frattesi all'Inter.. Se però Simone dovesse lasciare la panchina nerazzurra, bisognerà capire quale sarà l'idea del nuovo allenatore su Frattesi: se tenerlo, con un ruolo da protagonista, oppure avallare la cessione e prendere un altro giocatore al suo posto.