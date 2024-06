Frattesi: "Inter o Nazionale? Ecco cosa cambia. Scamacca incredibile, va coccolato"

Getty Images

Bloccoin, ma cosa cambia dal nerazzurro all'Azzurro? Lo spiegaIl centrocampista dell'e dell'Italia domani affronterà in amichevole a Bologna ladel compagno di squadra e di reparto in nerazzurro. Frattesi ha parlato a Cronache di Spogliatoio: dalle differenze tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Luciano Spalletti alle aspettative personali e di squadra in vista di Euro 2024, le sue dichiarazioni.- "Beh, speriamo, speriamo di sì. Chiaramente è sempre difficile in Nazionale, però bisogna sempre cercare di far meglio, di migliorare possibilmente quello che già si è fatto".

- "Sicuramente giocando con una punta sola probabilmente ci sarà da attaccare di più lo spazio rispetto a quello che si fa normalmente in un altro modulo, quindi sicuramente potrebbe essere una chiave in più ecco".- "E' un ragazzo che va coccolato, nel senso che gli va data la fiducia perché poi quando ha fiducia è un giocatore incredibile. Quindi bisogna essere bravi a dargli fiducia anche nei momenti in cui magari non gira al 100%, però poi quando gira bene si vede".

- "Sicuramente all'Inter c’è un modulo prestabilito che è un po’ più rodato rispetto a quello che magari può esserci in Nazionale, con cui sicuramente lavoreremo per farlo diventare un ingranaggio perfetto. Sicuramente magari in Nazionale parto un pochino più alto come posizione, però poi in campo devi anche andare a cercare la posizione".- "Francia, sono veramente forti".