Frattesi, l'uomo in più dell'Inter è sempre al centro del mercato: cosa succede in estate

Getty Images

Davide Frattesi è l’eroe di Monaco. Grazie al suo gol l’Inter sogna di tornare ancora lì, all'Allianz Arena, il 31 maggio. Nel giorno della finale di Champions. E andarci da protagonista.. A gennaio ci sono stati dei contatti tra l'agente del giocatore e la Roma, che già in passato aveva provato a riportarlo a Trigoria: i colloqui però nono stati più approfonditi e la trattativa non è decollata.

- In estate potrebbe esserci un tentativo concreto da parte dei giallorossi, e non è escluso che per provare a convincere l'Inter a farlo partire possa essere inserita anche qualche contropartita (tra i due club c'è aperto il discorso Zalewski, in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto).. E anche ieri sera contro il Bayern è entrato nell'ultimo quarto d'ora della partita.

- Dopo quella richiesta del giocatore non è cambiato molto, l'allenatore ha in testa la sua formazione titolare e lì in mezzo il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan lo modifica solo in caso di necessità. Inoltre Davide ha sempre il pallino di tornare in giallorosso, lì dove si è formato definitivamente - dopo un passato nelle giovanili della Lazio - prima di andare al Sassuolo. Bisogna specificare che. Se però l'Inter dovesse aprire alla cessione ("Se un giocatore manifesta la volontà di andare cercheremo di ascoltarlo" aveva detto Marotta) il centrocampista sarebbe pronto a fare le valigie.

- Il gol di ieri - il secondo della carriera in Champions dopo quello al Benfica nel novembre 2023 - potrebbe avergli aperto una finestra sull'estero. Se in estate ci dovessero essere club in cerca di un centrocampista da gol con le sue caratteristiche, Frattesi potrebbe diventare un obiettivo reale.. E l'incasso potrebbe essere già in estate, con Frattesi di nuovo protagonista sul mercato.

