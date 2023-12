Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Uefa.com dopo il pareggio contro la Real Sociedad nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League: "La Real Sociedad è certamente una squadra forte e noi non siamo riusciti a qualificarci come primi come avremmo voluto. Siamo l'Inter e dobbiamo vincere contro chiunque, anche contro le squadre top in Europa. Daremo tutto in campo, vogliamo arrivare fino in fondo. Questa squadra è forte ed è un gruppo davvero unito".