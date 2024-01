Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al magazine Rivista Undici, nella quale ha parlato del suo ambientamento all'Inter, squadra capolista della Serie A. Nonostante stia giocando poco, l'ex Sassuolo si è detto entusiasta del suo approccio al mondo nerazzurro: "Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori dal campo. Il gruppo è straordinario, i tifosi spettacolari. E i risultati stanno arrivando, le cose stanno andando benissimo. Sicuramente quest'anno non vedo una squadra che ammazza il campionato, come ha fatto il Napoli lo scorso anno".



SCUDETTO - "Ci sono tre-quattro squadre che si equivalgono, che sono lì a giocarsi il titolo. Poi, certamente, anche la profondità di una rosa ha la sua importanza".



NAZIONALE - "Com'è la situazione con Spalletti dopo l'addio di Roberto Mancini? C'è molto entusiasmo, stiamo cercando di ricreare quel tipo di gioco e di gruppo che ha portato l'Italia a vincere gli Europei due anni fa. Poi sta a noi essere bravi a mettere in pratica il credo di Spalletti e ottenere risultati".