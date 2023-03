Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha parlato anche del suo mancato trasferimento alla Roma: "L'estate scorsa saltò tutto per un paio di milioni, ma non ho mai chiesto perché non mi volessero davvero; ho preferito non approfondire, anche se ci sono rimasto male. Non so dove giocherò il prossimo anno, adesso però ho un approccio diverso verso il mio futuro e ai giallorossi non penso più".