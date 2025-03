Frattesi, sfogo social: "Chiedo scusa se ogni tanto sembro spento. Chi mi conosce sa cosa sta succedendo. Forza Inter"

Getty Images

Un gol per sbloccarsi, un gol per scacciarsi di dosso tanti pensieri, un gol per dimostrare di essere centralissimo in questanonostante voci, rumors e polemiche.è stato protagonista della vittoria per 2-1 contro l'Udinese, fondamentale per i nerazzurri per rimanere davanti al Napoli in classifica allungando sull'Atalanta.Che il centrocampista italiano non stia attraversando il miglior momento della sua carriera è evidente nonostante il gol. Che questo sia legato soltanto al campo e alle scelte di Inzaghi potrebbe però non essere la vera motivazione. A lasciare molte ombre sul perché di un sorriso non sempre presente è stato oggi lo stesso Frattesi che, sui social, ha voluto celebrare la vittoria con un messaggio criptico.

Con un post pubblicato sul suo profilo instagram in cui campeggia il primo piano del suo urlo dopo il gol del momentaneo 2-0, Frattesi ha infatti lanciato un messaggio in cui si scusa per sembrare di tanto in tanto più "spento" del solito: