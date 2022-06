Disavventura social per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo e della nazionale ha postato in una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto che lo riprendeva nudo di fronte a uno specchio. Cancellata dopo pochi secondi, Frattesi si è affrettato a spiegare. "Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto... mi dispiace!", ha scritto.



REAZIONI - Nonostante il pronto intervento però la sua foto ha subito fatto il giro del web ed è diventata materiale di meme e battute sui social network. Una brutta avventura per lui, uno dei protagonisti del mercato per la volontà della Roma di riportarlo a Trigoria.