. Il tutto, nel giro di meno di tre mesi. È cambiata velocemente la prospettiva per Davide, centrocampista bomber nelle ultime settimane e protagonista, dopo i gol a Venezia e Juventus, di una domenica da montagne russe con la rete e poi la sfortunata deviazione sul tiro di Molina contro l'Udinese. Momenti che raccontano un inizio di stagione da sogno, per un ragazzo che era, prima che la cessione di Locatelli alla Juventus e l'infortunio di Obiang portassero Dionisi e il Sassuolo a rivedere i loro piani. Ora è cambiato tutto e a Frattesi si interessano in tanti, soprattutto quella