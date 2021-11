L'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca è uno dei pezzi pregiati del mercato. Durante l'intervista rilasciata a SkySport il suo compagno di squadra Davide Frattesi si è espresso in suo favore in modo piuttosto chiaro: "è la prima punta più forte in Italia, sono contento per lui che abbia continuato ad andare in Nazionale, spero riesca a sbloccarsi anche in azzurro perché ha qualità invidiabili".