Il formato della Serie B é una storia infinita dall'esito assolutamente imprevidibile. La sospensione del provvedimento di inamissibilità del ricorso presentato dalla Pro Vercelli per essere ripescata rischia di scatenare un effetto domino che coinvolga anche Catania, Novara, Siena e Ternana, col possibile aumento del numero delle partecipanti a campionato in corso.



Sull'argomento, si é espresso attraverso il proprio profilo Twitter il presidente del Consiglio di garanzia del Coni Franco Frattini (foto da cordmagazine.com), favorevole al ritorno alle 22 squadre ma costretto a tenere in considerazione il parere dei membri del consiglio: "Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini, affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B a seguito del decreto del Tar del Lazio. ll Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul formato della B e, se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché avevo già espresso pubblicamente la mia posizione per la B a 22".