Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, scrive su Twitter: "Ringrazio i moltissimi che hanno capito e apprezzato le mie spiegazioni informali su cosa stesse accadendo nella serie B. Pochissimi hanno distorto e strumentalizzato le mie parole, per odio o faziosità, ma per me è abbastanza. Da ora solo comunicati ufficiali".