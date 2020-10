Direttamente dal Festival dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso ha parlato della condizione del Papu Gomez: "Come ho visto la sua panchina con l'Argentina? Senza andare lontano, ci sono giocatori che nei club sono fondamentali e in nazionale non riescono a trovare spazio - ha detto a Sky Sport - Mi è dispiaciuto ieri non vedere il Papu, per il momento che sta attraversando e perché non è più un ragazzino ed è una delle ultime possibilità per giocare in nazionale. L'importante però è che sia riuscito a stabilizzarsi ad alti livelli, si è dimostrato un giocatore molto importante. Chi è il miglior numero nove? Spesso si parla del numero di gol, ma tante volte sono fondamentali anche quando fanno segnare gli altri. Io ho giocato con Ibra che ha fatto fare tanti gol ad altri giocatori: penso a Nocerino, ad esempio. Anche Crespo, prima, sosteneva che giocare con Zlatan gli dava più libertà in area di rigore e quindi ha segnato di più. Le squadre italiane stanno avendo dei grandissimi centravanti. Lukaku? Non dico che non è importante, ma nelle migliori prestazioni dell'Inter dell'anno scorso c'è stato il primo tempo al Camp Nou nel quale davanti c'erano Lautaro e Sanchez. Le squadre sono un collettivo, è difficile analizzare un solo giocatore".