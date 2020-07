, che senza giri di parole ha messo il club rossonero spalle al muro. Se la situazione non cambia, Ibra saluterà. Le recenti dichiarazioni, dettate dall'accordo sempre più vicino con il futuro allenatore Rangnick, sono solamente l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché da mesi, attorno al mondo rossonero, si era capito che difficilmente il legame con Zlatan sarebbe proseguito.Un concetto, quello della differenza con il passato, espresso fin troppe volte. A partire dal lontano ottobre scorso: a inizio mese, in un'intervista a GQ, Ibra disse: "La vecchia società era grande. Galliani per me era bravissimo, un dirigente fantastico. Faceva tutto per la squadra". Dose rincarata pochi giorni dopo, quando a La Gazzetta dello Sport sentenziò: ". Questo non è il club del quale tutti si sono innamorati, in Italia e nel mondo.".Frecciate che tornano prepotentemente d'attualità in questi giorni. A dicembre arriva la chiamata di Boban e Maldini: Ibra dice sì, mosso dalla passione per il calcio, dai bei ricordi che lo legano al Milan e attratto da un palcoscenico di livello per l'ultimo ballo della carriera. L'inizio è piuttosto positivo: il gol a Cagliari, la rete nel derby e quelle contro Torino e Genoa, anche se il suo Milan fatica a decollare. Poi ecco lo stop dettato dal Covid, un'emergenza che porta Ibra a fare ritorno nella sua Svezia. Qui approfitta dell'Hammarby, club di cui detiene le quote, per allenarsi e mantenersi in forma. È da lì che, all'alba di aprile, dichiara: "A 38 anni, il personaggio Ibra non si oscura. Anzi, resta il preferito delle ribalte. Zlatan ne approfitta, tenendo tutti sulle spine con messaggi criptici e misteriosi. Il 24 aprile, dalla Svezia, aggiunge: "", mentre un paio di settimane più tardi, da Milanello, tuona: "".. Un mese fa, il 10 giugno, l'ad si reca a Milanello per un confronto con la squadra in merito alla questione stipendi. Ibra prende parola, alza la voce, si fa sentire, chiedendo lumi sul futuro della squadra e della società. E oggi, a Sportweek, svela: "È uscito solo il 10% di quello che è successo".