Si complica la trattativa che porterebbe Romelu Lukaku all'Inter. I nerazzurri avevano proposto al Manchester United 60 milioni di euro. Una cifra che sembrava sufficiente a far desistere i Red Devils e a cedere il giocatore, peraltro piuttosto allettato dall'opportunità di misurarsi con un campionato impegnativo come quello italiano. Ed invece, secondo la stampa inglese, si sarebbe verificato un brusco rallentamento in questa trattativa. Il Manchester si sarebbe impuntato, chiedendo di arrivare almeno agli 85 milioni sborsati per acquistare il giocatore. L'Inter valuta come muoversi perché ha già investito sul centrocampo ed una simile richiesta sarebbe difficilmente accontentabile. Così diventerebbe anche difficile vendere Mauro Icardi. L'argentino è stato tagliato fuori dal progetto di Antonio Conte ed è stato accostato alla Juventus. Senza un eventuale rimpiazzo, però, l'Inter potrebbe decidere di non privarsi del proprio attaccante.