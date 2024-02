Frendrup tolto dal mercato: dal gol che ha esonerato Mazzarri al rinnovo col Genoa

Morten Frendrup rinnova col Genoa. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale il centrocampista rossoblù ha prolungato il contratto con i rossoblù per altri due anni, allungando la scadenza da giugno 2026 al 2028. Una firma arrivata in questi minuti, segno di fiducia da parte del Genoa verso il danese classe 2001 arrivato in Italia nella sessione invernale del mercato 2022.



QUANTO VALE FRENDRUP - I rossoblù avevano investito quasi 4 milioni di euro ai quali ne vanno aggiunti 1,2 di bonus, in due anni il prezzo è più che raddoppiato e oggi Frendrup ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. In estate era stato accostato a qualche club straniero ma il Genoa non ha mai pensato di privarsi del centrocampista danese, il giocatore in rossoblù si trova bene e non ha mai pensato di andare via, così qualsiasi tentativo di approccio non è mai stato preso in considerazione.



I NUMERI DI FRENDRUP COL GENOA - Titolare fisso con Gilardino, in questa stagione ha giocato 27 partite tra campionato e Coppa Italia e tranne un paio di volte è sempre partito titolare. Dieci giorni fa ha segnato il primo gol in Serie A, decisivo per il pareggio dei rossoblù al Maradona contro il Napoli; è stata la rete che è costato l'esonero a Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. 5 assist tra tutte le competizioni, all'occorrenza Frendrup può fare anche l'esterno di centrocampo come l'ha schierato ogni tanto Gilardino: tre partite a sinistra e due a destra.