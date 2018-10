Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe '92 dell'Atalanta Remo Freuler ha parlato del suo momento attuale e del proprio futuro: "Qui ho raggiunto la nazionale e sono maturato come uomo e calciatore. Nell’Atalanta, come presenze, ho davanti solo Gomez, Masiello e Toloi. Rinnovo? Ho un contratto fino al 2022, non c’è fretta. Ne stiamo parlando in totale tranquillità. Interesse per me tra Lazio e Germania? Ho sentito, ma qui sono felice".