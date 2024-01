Frey, clamorosa rivelazione su Benzema: 'Occhio all'Inter se parte Sanchez...'

Una clamorosa suggestione di mercato alimentata dalle parole, rilasciate a Tv Play dall’ex portiere di Inter, Verona e Parma Sebastien Frey e che riguarda un suo noto connazionale, nonchè una delle principali stelle del calcio mondiale. Parliamo di Karim Benzema, Pallone d’oro 2022, che dopo soli 6 mesi dal suo approdo in Arabia Saudita è già in rotta totale con l’Al-Ittihad, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per il ritiro a Dubai dopo l’ennesimo ritardo accumulato nelle ultime settimane. Materiale sufficiente per alimentare i rumors su un clamoroso ritorno in Europa già durante questa finestra di mercato, nonostante un contratto in scadenza fino a giugno 2025 ed un ingaggio da 200 milioni di euro, che ne fanno il calciatore meglio pagato della Saudi Pro League alla pari dell’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo.



"Benzema è in rottura con l’Arabia Saudita, potrebbe essere sul mercato già a gennaio ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo ma nemmeno smentisce. La priorità è l’uscita di Sanchez, se andrà via dall’Inter può essere una possibilità", ha detto Frey. Una dichiarazione esplosiva, che arriva nel giorno in cui l’Inter ha registrato grandi passi in avanti per la prossima estate l’ingaggio a parametro zero del centravanti iraniano del Porto Mehdi Taremi. Beppe Marotta e Piero Ausilio, che in questa finestra di mercato hanno concluso l’acquisto dal Bruges dell’esterno canadese Tajon Buchanan e la cessione in prestito al Siviglia di Lucien Agoumé e che nei prossimi giorni sperano di sbloccare quella di Stefano Sensi al Leicester, non hanno palesato ad oggi l’intenzione di un investimento per migliorare un reparto d’attacco che, alle spalle dei titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram, hanno registrato segnali troppo altalenanti sia da Marco Arnautovic che da Alexis Sanchez.



SE PARTE SANCHEZ... - Soprattutto la situazione del cileno, in scadenza di contratto la prossima estate, è quella da monitorare con maggiore attenzione: fino ad ora l’ex Marsiglia ha sempre respinto le ricche proposte provenienti dall’Arabia ma, qualora le cose dovessero cambiare entro i prossimi giorni, il club nerazzurro potrebbe decidere di muoversi per rimpiazzarlo, con un altro innesto a condizioni favorevoli. Secondo la ricostruzione di Sebastien Frey, l’Inter potrebbe essere uno di quei club pronti a sfruttare un’eventuale occasione irrinunciabile, traducibile nel caso di un nome dell’importanza di Karim Benzema in una clamorosa rottura con l’Al-Ittihad ed una rinuncia straordinariamente importante in termini di pretese economiche. Allo scopo di ritrovare una dimensione a lui più congeniale come quella del calcio europeo e di un palcoscenico come quello della Champions League, conquistata cinque volte in carriera con la maglia del Real Madrid. 12 gol in 20 partite ufficiali non sono risultati sufficienti ad evitare lo sprofondo in classifica della sua squadra, che da campione uscente si trova al settimo posto della Saudi Pro League, a -25 punti di distanza dalla capolista Al-Hilal.