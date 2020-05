Nel corso di una diretta Instagram, l'ex portiere francese Sebastien Frey è tornato indietro con la memoria per raccontare le modalità del suo trasferimento dalla Fiorentina al Genoa del luglio 2011: "Il presidente Preziosi mi volle a tutti i costi, ne ero felice anche se non fu facile lasciare Firenze - ha spiegato - Ricordo il giorno della presentazione al centro sportivo del Genoa: il Signorini era gremito per darmi un caloroso benvenuto. Ricordo con affetto i genoani, con me si sono sempre comportati con rispetto".