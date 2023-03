fa quel che può, sfiora anche il colpaccio sul rigore di Vlahovic.: quando viene attaccato regala sempre qualcosa.il migliore del Friburgo, non solo in difesa.: falloso e sprovveduto, regala il rigore alla Juve e lascia in dieci i suoi.contiene Kostic, non è cosa da poco..Rabiot lo manda in crisi (1' stordinato in difesa): prova a tenere uniti i reparti.: soffre Cuadrado (29' st).: non incide come dovrebbe (17' stquesta volta perde il ballottaggio con Doan, anche a partita in corso però è piuttosto evanescente).recuperato in extremis, parte forte e poi si perde, sui calci piazzati è però una vera insidia (29' st).almeno lui ci prova (17' st: escluso eccellente, non lascia il segno).All.carica la squadra e l'ambiente, ma la Juve è superiore.si supera sul colpo di testa di Ginter quando la Juve era ancora sullo 0-0, si ripete a inizio ripresa su Holer.ruvido e generoso, questa volta non sbaglia l'impatto col match. Anzi, è decisivo: la sua incursione porta al fallo di mano di Gunter.due salvataggi mica da ridere, pure una traversa colpita durante le puntuali proiezioni offensive.: chiude la strada a Doan e a chiunque si affacci dalle sue parti.un po' leggero, un po' impreciso. Presenza fondamentale, ma impatto non decisivo questa volta (39' st).il posto è suo, se l'è conquistato con pieno merito. Lo difende anche quando in realtà è meno appariscente, come a Friburgo.schermo davanti alla difesa, comunque prima scelta per far ripartire la manovra (39' st).: il padrone del centrocampo è lui.: non riesce ad accendersi, non ce n'è nemmeno bisogno in realtà (25' stspezzone che vale tanta fiducia di Allegri).: si sblocca, finalmente. In quel rigore trasformato pure con un pizzico di fortuna (era ora) c'è tutta la rabbia di un digiuno insopportabile e durate più di sei partite (25' stprove di Inter, si candida per affiancare Vlahovic e non solo dargli il cambio, allo scadere colpisce la traversa al termine di un'azione in pieno stampo Chiesa e poco dopo si sblocca chiudendo i conti a modo suo).: alleggerisce le spalle di Vlahovic facendosi carico almeno della metà del lavoro sporco, crea tanto e disfa altrettanto, il gol avrebbe dato un senso ancor più positivo alla sua prestazione. Esce zoppicando (45' st).All.: la Juve resiste all'ondata iniziale del Friburgo e poi vince, anche meritatamente. In Europa League resta tra le favorite, provare a vincerla è un dovere e un'opportunità.