Friburgo-Juventus 0-2 (and. 0-1)

Marcatori: pt 45' Vlahovic rig.; st 49' Chiesa.

Assist: st 49' Rabiot.

Friburgo (3-4-3): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; Sildillia, Eggestein (1' st Schmidt), Hofler, Gunter (29' st Weisshaupt); Doan (17' st Sallai), Gregortisch (29' st Petersen), Holer (17' st Grifo). A disp. Uphoff, Atubolu, Schmid, Keitel, Jeong, Rohl. All. Streich.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (39' st De Sciglio), Fagioli, Locatelli (39' st Barrenechea), Rabiot, Kostic (25' st Iling-Junior); Vlahovic (25' st Chiesa), Kean (45' st Soulé). A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Paredes, Miretti, Di Maria, Compagnon. All. Allegri.

Arbitro: Gozubuyuk (Ola).

VAR: Higler (Ola).

Espulso: pt 44' Gulde (F) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: pt 44' Hofler (F); st 11' Vlahovic (J), 37' Iling-Junior (J), 42' Sallai (F), 43' Streich (F).