Friburgo-Lens, le formazioni ufficiali: Sallai sfida Wahi

Friburgo e Lens si affrontano nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte dallo 0-0 maturato nell'andata in Francia. Venerdì 23 febbraio alle ore 12 il sorteggio degli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali.



FRIBURGO (4-4-2): Atubolu; Kubler, Gulde, Sildillia, Makengo; Doan, Eggestein, Hofler, Rohl; Sallai, Holer. All. Streich



LENS (3-4-1-2): Samba; Medina, Khusanov, Gradit; Chavez, Abdul Samed, El Aynaoui, Frankowski; Pereira Da Costa; Wahi, Sotoca. All. Haise