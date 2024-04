Friburgo, UFFICIALE: che colpo dall'Heidenheim

15 minuti fa



Il Friburgo ha annunciato un rinforzo per la prossima stagione. Si tratta di Eren Dinkçi, esterno offensivo classe 2001 che milita nel Heidenheim.



“I responsabili di Friburgo si sono avvicinati a me e mi hanno trasmesso subito un buon feeling. Ho capito subito che avrei voluto intraprendere questa strada. Non vedo l'ora di giocare nello stadio del Friburgo, ci ho giocato da avversario e l'atmosfera è fantastica".