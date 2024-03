Friburgo-West Ham, le formazioni ufficiali: Doan e Grifo sfidano Bowen e Paquetà

Friburgo e West Ham si affrontano alle 21 allo Stadion am Wolfswinkel nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League.



Un rematch, perché nella fase a gironi i tedeschi di Christian Streich sono arrivati secondi proprio alle spalle degli Hammers di David Moyes, per poi eliminare il Lens ai playoff.



Grifo e Doan supportano Sallai per i padroni di casa, gli ospiti rispondono con l'ex Milan Paquetà e la coppia Kudus-Bowen.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FRIBURGO (4-1-4-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Hofler; Doan, Eggestein, Holer, Grifo; Sallai.



WEST HAM (4-1-3-2): Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson; Alvarez; Ward-Prowse, Soucek, Lucas Paquetà; Bowen, Kudus.