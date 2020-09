Dan e Ryan Friedkin varcano i cancelli di Trigoria come nuovi proprietari della Roma e stanno già cercando case nel centro della Capitale. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri la dirigenza giallorossa ha telefonato al capitano Edin Dzeko, al quale è stata ribadita l'intenzione di non volerlo vendere. Il centravanti bosniaco, pur attratto dalla Juventus, non forzerà per andare via.



Per il resto sul mercato è sempre più vicino il ritorno del difensore inglese Smalling dal Manchester United, mentre in uscita Florenzi va al PSG.