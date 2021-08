I Friedkin continuano a mettere soldi nella Roma. Hanno immesso 188,3 milioni di euro fino a luglio, come si evince dal comunicato uscito domenica sera. Questi soldi sono stati versati direttamente nelle casse della Roma. Il tutto per supportare il fabbisogno della società. Vale a dire per mandare avanti il club, per coprire le spese di gestione. Nonostante l’importante sforzo fatto per acquistare la Roma i Friedkin lavorano per colmare le lacune tecniche della squadra, garantendo a Pinto le risorse per gli acquisti.