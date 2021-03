Friedkin è al lavoro per ricostruire la Roma. Come si legge sul Corriere dello Sport, il patron vuole una squadra competitiva e verserà nuovo denaro nelle casse del club giallorosso. Intanto è concentrato sullo stadio e sui contratti con grossi sponsor: Qatar Airways e Hyundai. Poi è allo studio anche il riscatto del centro sportivo di Trigoria, che all’epoca dei Sensi era stato ceduto con un’operazione di lease back per avere in cambio liquidità. Il contratto di leasing scade a settembre e il centro sportivo sarà potenziato ancora.