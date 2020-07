Dan Friedkin non si arrende e, attraverso una strategia di logoramento, confida di mettere con le spalle al muro l'attuale presidente della Roma James Pallotta costringendolo a vendere il club al prezzo di 490 milioni di euro, debiti e aumento di capitale compresi. Una quotazione che l'azionista di maggioranza giallorosso ha respinto quasi con sdegno nelle scorse settimane, confidando nell'inserimento di altre cordate, tra rumors che portano sempre negli Stati Uniti, altri in Sudamerica (legati alla suggestione Cavani) e altri ancora in Kuwait.



I SOCI PREMONO - Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, per convincere Pallotta ad accettare la sua proposta, Friedkin mette sul piatto però condizioni di pagamento diverse: tutto cash e senza alcun vincolo, considerando che il dossier del nuovo stadio rimane sempre aperto. Pallotta avrebbe 10 giorni di tempo per dare il via libera, con i soci che premono per arrivare a una definizione in tempi rapidi e lasciare che sia l'uomo di Toyota negli Usa a varare l'aumento di capitale da 90 milioni di euro che sarà necessario anche per trattenere i pezzi pregiati della rosa di Fonseca, Pellegrini e Zaniolo in testa.