Friedkin-Everton, non si fa niente: i proprietari della Roma rinunciano all'acquisto del club inglese

Niente da fare. L’Everton non entrerà nella galassia del Friedkin Group, il gruppo che fa capo alla famiglia dei proprietari della Roma, che volevano espandersi anche in Premier League: un affare che il mese scorso sembrava concluso, con l’attuale proprietà della squadra di Liverpool e la famiglia USA entrati in un periodo di negoziazioni esclusive, ma in un comunicato congiunto il club di Premier e i Friedkin hanno annunciato che l’affare è definitivamente saltato, con i Toffees che restano comunque in vendita.



IL COMUNICATO - "A seguito di un periodo di contrattazioni esclusive, le discussioni tra la Blue Heaven Holdings e il Friedkin Group sul passaggio di proprietà della quota di maggioranza dell’Everton si sono concluse e il Friedkin Group non completerà l’acquisto del club. Entrambi le parti sono entrate in questo periodo di discussione in buona fede per vedere se un passaggio di proprietà potesse essere completato: quelle discussioni si sono concluse e entrambe le parti concordano che è nell’interesse dell’Everton esplorare opzioni alternative. Il Friedkin Group rimane una società che ha prestato denaro al club ed è orgoglioso di aver giocato un ruolo chiave nell’aver permesso la costruzione del nuovo stadio, che aiuterà ad assicurare un futuro importante sia per l’Everton che per la città di Liverpool. Blue Heaven Holdings mantiene una relazione positiva col Friedkin Group e lo ringrazia per il tempo e i tentativi di portare a termine il processo".