Dan Friedkin tramite del suo operativo Eric Williamson ha dato mandato a delle società di real estate di trovare una nuova sede in cui ospitare il quartier generale di Londra. L'obiettivo del magnate statunitense è di spostare non solo gli uffici che attualmente si trovano in viale Tolstoj, ma anche tutte le società riconducibili ai Friedkin che attualmente risiedono a Londra. L’idea è trovare una sede che possa ospitare il quartiere generale del mondo Friedkin su Roma. Tutte le soluzioni papabili per il nuovo business park si trovano in zona Eur.