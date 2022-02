Dan Friedkin non lascia ma raddoppia. Dopo aver comprato la Roma da James Pallotta nell’agosto del 2020, l’imprenditore texano è pronto a lanciarsi in una seconda avventura nel calcio, come riporta Il Tempo. Dalla Capitale d’Italia alla Costa Azzurra, in Francia segnalano una trattativa in stato avanzato per l’acquisto del Cannes, storico club fondato nel 1902 con un breve passato glorioso e due partecipazioni alla Coppa Uefa, ora finito tra i dilettanti (è terzo nel girone del campionato National 3, la quinta serie transalpina) e diretto dalla presidentessa Anny Courtade. L’offerta di Friedkin sarebbe considerata al momento la migliore tra quelle presentate e nelle prossime settimane l’affare potrebbe essere finalizzato. Dietro c'è l'interesse per un grosso affare immobiliare.