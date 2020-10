E' una presenza sempre più costante quella del nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin, che da quando si è insediato al posto di Pallotta ha già partecipato a tutte le trasferte stagionali della squadra. Dopo Verona e Udine, è il turno dell'"esordio in Europa League" per l'imprenditore statunitense, che è partito alla volta di Berna in tarda mattinata, accompagnato dal figlio Ryan e dal Ceo Guido Fienga.



I tre sono decollati con un aereo privato da Ciampino e la curiosità e che al posto di comando c'era proprio Friedkin senior, co-pilota dell'amico Ed Shipley. Il numero uno della Roma è infatti un grande appassionato di aviazione e, oltre a possedere la licenza per volare, ha una collezione personale di velivoli. Dal cielo di Roma alle tribune dello Stade de Suisse di Berna, da dove seguirà la partita contro lo Young Boys.