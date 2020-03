La Lazio con il resto della Serie A: tutti compatti a chiedere alla Uefa di continuare a giocare, appena possibile. Questa sarà la posizione dell'Italia in riunione Uefa. Ripartendo a inizio maggio, come riporta Leggo, il calendario sarebbe molto intasato: dovrebbero trovare spazio 12 giornate, più le partite rinviate, più le coppe europee.



LA POSIZIONE DELLA LAZIO - Difficile pensare ai playoff, una soluzione complessa che rischia di essere un unicum troppo duro da mandare giù. In riunione di Lega la Lazio si è battuta per riprendere almeno gli allenamenti in un ambiente sanificato: ci sono alcune squadre in quarantena, ma altre che di fatto rischiano di stare ferme troppo tempo, compromettendo il ritorno in campo a fine aprile-maggio. Se la Uefa dovesse approvare lo slittamento degli Europei, a quel punto la stagione potrebbe finire oltre il 30 giugno. E si rischia di arrivarci senza la condizione fisica necessaria.