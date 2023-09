Nella giornata di oggi il Frosinone di Eusebio Di Francesco è sceso in campo per un'amichevole con la Primavera gialloblù, in preparazione alla quarta giornata di campionato in programma domenica 17 alle 15 contro il Sassuolo. La partita è finita 8-0 per la prima squadra: quattro gol di Kaio Jorge, due di Cuni e uno a testa di Caso e Baez. Sulle tribune c'era anche Francesco Totti, venuto per vedere da vicino il figlio Christian in campo con la Primavera.