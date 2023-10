In Spagna ci si interroga sulle sorti di Reinier, talento del Real Madrid arrivato in estate in prestito al Frosinone e che ancora non ha debuttato nel campionato italiano. Il quotidiano Marca parla di "Mistero Reinier", spiegando come dopo oltre un mese il giocatore non abbia ancora messo piede in campo. "Reinier, per ora, continua a restare in panchina. E non è esattamente la panchina del Real Madrid", chiosa il portale web del quotidiano.