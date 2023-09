Il Frosinone si appresta ad affrontare l'Udinese alla Dacia Arena nel match delle 18.30. Ai microfonoi di Dazn, ha parlato il direttore dell'area sportiva dei ciociari Guido Angelozzi, che si è espresso sul mercato portato avanti dal Frosinone in questa finestra estiva. Queste le sue dichiarazioni:



"Abbiamo un progetto e un percorso da fare - ha dichiarato Angelozzi - Alcuni grandi club ci hanno dato fiducia dandoci dei giovani da valorizzare. Loro possono crescere e per noi ci sono le condizioni per fare bene."