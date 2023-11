Guido Angelozzi, ds del Frosinone, parla a Repubblica: "Il Frosinone diverte? Ci fa piacere. È bello vedere che la città si diverte. Cerchiamo di lavorare sempre con i piedi per terra per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati quest’estate. Se si può aprire un ciclo con Di Francesco? Il mister ha un contratto di un anno con opzione per il secondo. Io penso che se uno sta bene in una società, può continuare. Vale anche per me, ho la possibilità di poter lavorare a modo mio. Da qui non mi muovo, così come Di Francesco si sta trovando bene, non vedo perché dovrebbe trovare un’altra realtà".