Frosinone, Angelozzi: 'Huijsen mi ha deluso. Bonifazi e Zortea? Ci piacciono, vedremo'

Il ds del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato a DAZN, in vista del match contro il Monza: "Bonifazi, Zortea e Zerbin? Sono giocatori che ci piacciono. Zerbin è già stato da noi, Zortea e Bonifazi ci piacciono. Vedremo se riusciremo a concretizzare. Vogliamo gente che viene con voglia. Huijsen voleva venire da noi, lo avremmo accontentato in tutto e mi hanno deluso come persone".