Il dirigente del Frosinone, Guido Angelozzi ha dichiarato prima della partita sul campo del Torino in Coppa Italia: "Soulé può tornare alla Juventus a gennaio? Siamo in ottimi rapporti, ci hanno dato altri due giocatori bravi e a oggi non c'è stata alcuna richiesta da parte loro. Se e quando ci sarà, ci siederemo a discuterne. In estate la Juve ce lo ha dato perché si è fidata di noi".